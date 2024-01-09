Военэксперт раскрыл нюансы взятия Россией крупных городов Украины Военэксперт Дандыкин: России не обязательно брать Киев силовым путем в 2024-м

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России не станут брать под контроль крупнейшие города Украины, в том числе столицу Киев. Он не исключил, что перед ВС РФ в 2024-м поставят другие задачи, а именно ликвидацию потенциала ВСУ.

По поводу взятия Киева в 2024-м и других крупных городов Украины. На мой взгляд, предположу, речь в 2024-м пойдет не о взятии крупных городов, а об уничтожении военной машины ВСУ. Говорят, на Украине призвали полмиллиона. Сколько еще осталось призывников? Это может растянуться на несколько лет, — считает Дандыкин.

Собеседник отметил, что Россия может взять под контроль Киев и другие крупнейшие города Украины, включая Херсон и Запорожье, в результате дипломатических процессов. Он напомнил, что Третий рейх капитулировал, имея миллионы хорошо вооруженных солдат.

Третий рейх капитулировал, имея миллионы хорошо вооруженных солдат. То же самое может быть с Украиной. Предположу, что на текущий момент прямой штурм Киева или Запорожья, Одессы не рассматривается. Есть другие задачи: безопасность приграничных регионов РФ, массированные удары по ВСУ и т. д. А Киев можно взять под контроль и дипломатическим путем после окончательно краха Украины. А там никакие наемники и мобилизация Зеленскому уже не помогут, — предположил Дандыкин.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, как защитить Белгород от обстрелов ВСУ. Для этого нужно оттеснить противника от линии боевого соприкосновения более чем на 15 километров. При этом, по его словам, для защиты города также необходимо взять Харьков, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России в 2024 году могут как раз и сосредоточиться на создании полосы безопасности на границе с Украиной. По его словам, она поможет защитить Курск, Брянск, Белгород и другие пограничные населенные пункты РФ.