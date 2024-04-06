Раскрыты сроки перехода Часова Яра под контроль армии России Военэксперт Дандыкин: Часов Яр может перейти под контроль России к концу апреля

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Часов Яр полностью перейдет под контроль ВС России к концу апреля — началу мая. Он также не исключил, что ВСУ постоянно перебрасывают в населенный пункт подкрепление. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Информация идет противоречивая. ВСУ утверждают, что могут удерживать город еще очень долго. С нашей стороны появляются сообщения, что у ВСУ все плохо. Часов Яр укреплен не так хорошо, как Авдеевка. Скорее всего, Часов Яр обороняют две бригады ВСУ. Надеюсь, что в апреле Часов Яр полностью перейдет под контроль России. Может быть, затронем начало мая, — считает Дандыкин.

Накануне Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что командование ВСУ подтягивает резервы для контратаки в районе Часова Яра. Согласно его сведениям, украинские войска применяют большое количество FPV-беспилотников на данном участке и готовятся к активной обороне. При этом в самом городе ВСУ занимают подвалы, которых там очень много.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверено, а сам город заминирован.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что попытка захода в Часов Яр по единственной дороге была бы самоубийственной для российских военнослужащих. По мнению военкора, пока не стоит торопиться с заявлениями о закреплении российских подразделений на окраинах Часова Яра.