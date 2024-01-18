Военэксперт раскрыл, как Т-90 ВС РФ выдержал шквальный огонь двух Bradley Военэксперт Матвийчук: Т-90М спокойно выдержит шквальный огонь двух Bradley ВСУ

Фото: МО РФ

Танки Т-90М «Прорыв»

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что российский танк Т-90М действительно способен выдержать шквальный огонь двух 25-мм пушек американских БМП Bradley, состоящих на вооружении ВСУ. Таким образом он прокомментировал опубликованный в Сети ролик, где похожий на Т-90М танк оказался под обстрелом, скорее всего, Bradley.

Собеседник объяснил, что Т-90М оснащен гомогенной броней, а также блоками динамической защиты, не позволяющей даже подкалиберным снарядам поразить боевую машину и экипаж. Матвийчук напомнил, что Bradley имели репутацию «убийц танков».

Bradley вооружены 25-мм автопушкой, получившей в Ираке репутацию «убийцы танков» из-за подкалиберных снарядов с вольфрамовым сердечником и с сердечником из обедненного урана. Из-за этого в России на Т-90М установили гомогенную броню и блоки динамической защиты. Поэтому даже очередь в упор, прямой наводкой, не пробьет броню Т-90М, — рассказал Матвийчук.

По его мнению, шансы выйти из боя победителем повышаются, если Т-90М станет «ромбом», повышая угол встречи, из-за чего попадание снарядов практически неизбежно вызовет рикошет.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что американские истребители F-16 ожидает та же участь, что и танки Leopard, если украинские войска начнут применять их в зоне спецоперации. К такому выводу он пришел на основании информации об авиапотерях ВСУ. Военкор добавил, что в этом случае США станет очень трудно поддерживать миф о F-16 как самых лучших самолетах в мире.