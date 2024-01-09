«Начнется эффект «леопардов»»: военкор предсказал итог поставок F-16 ВСУ Поддубный: ВС РФ будут уничтожать истребители F-16 так же, как танки Leopard

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Американские истребители F-16 ожидает та же участь, что и танки Leopard, если украинские войска начнут применять их в зоне спецоперации, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. К такому выводу он пришел на основании информации об авиапотерях ВСУ.

Военкор отметил, что украинские власти стараются скрывать масштабы гибели пилотов ВСУ, блокируют фото и видео о церемониях похорон летчиков. Однако Минобороны России еженедельно сообщает о сбитых украинских самолетах, напомнил он.

Потери авиации противника фактически иллюстрируют бесполезность снабжения ВСУ западными авиационными комплексами. Репетиционные риски для запада в этой связи очень болезненные. Как только ВСУ начнут боевое применение F-16, эти американские самолеты наши войска начнут сбивать. И начнется эффект «леопардов», — написал военкор.

По словам Поддубного, в этом случае США станет очень трудно поддерживать миф о F-16 как самых лучших самолетах в мире. Он также предположил, что именно по этой причине ВСУ не задействуют американские танки Abrams. Военкор допустил, что часть этих боевых машин уже могла быть уничтожена ударами ВС РФ по тыловым военным объектам ВСУ.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он подчеркивал, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники. Однако, по мнению полковника ФРГ Вольфганга Рихтера, F-16 недостаточно эффективны против крылатых или баллистических ракет и ВС РФ смогут уничтожить данные самолеты.