Военэксперт объяснил использование ВСУ резервов 10-го армейского корпуса Военэксперт Матвийчук: резервов ВСУ в Запорожье хватит на неделю, потом перейдут к обороне

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ начали использовать резервы 10-го армейского корпуса на Запорожском направлении, так как Киев «уже выдыхается». Он не исключил, что в течение недели ВСУ перейдут к позиционной обороне и попыткам совершения терактов.

Силы 10-го армейского корпуса — стратегический резерв ВСУ на случай прорыва нашей обороны и дальнейшего развития наступления. Их использование еще раз говорит, что ВСУ выдыхаются. Думаю, подкрепления им хватит максимум на неделю. Скорее всего, что наступление закончится, ВСУ перейдут к позиционной обороне и попыткам совершить теракты. Корпус состоит из бойцов, прошедших обучение в ФРГ и Англии. Но дело в том, что он тоже раздербанен из-за обороны Артемовска, попыток переправы в районе Херсона, — отметил Матвийчук.

При этом Матвийчук не исключил в комментарии NEWS.ru, что ВСУ остановили наступление на Запорожском направлении для перегруппировки перед «бурей».

Американская ежедневная газета The Washington Post заявила, что ВСУ начали использовать резервы 10-го армейского корпуса для попыток продвижения в районе населенного пункта Работино в Запорожье. Издание предполагает, что бои за н.п. идут в 2,5 км от первой линии укреплении ВС России.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими военными боевых задач.