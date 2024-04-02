Военэксперт назвал условие окончательного взятия Киева армией России Матвийчук: взятие Киева возможно в случае успешного продвижения ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для окончательного взятия Киева армией Россией должен быть создан ряд условий, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в первую очередь — это успешное продвижение ВС РФ в сторону Одессы, Николаева и Харькова.

Вы знаете <...> взятие Киева <...>. За 30 лет он очень сильно разросся. Должны созреть условия. Первое — победы ВС России на фронтах. В первую очередь это касается успешного продвижения в сторону Одессы, Николаева, Харькова — это обязательно. Плюс продолжение мощнейших ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры ВСУ, — заявил Матвийчук.

Кроме того, отметил эксперт, необходимы условия, при которых президент Украины Владимир Зеленский не сможет руководить страной. Однако еще более важным фактором является то, что в самом Киеве должны осознать бесполезность сопротивления, добавил Матвийчук. Это касается как городской администрации, так и жителей столицы, пояснил он.

В таком огромном городе нельзя проводить классическую штурмовую операцию, нельзя его стирать с лица земли. Взятие Киева требует созревания военно-политических условий, — заключил он.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что атаки беспилотников ВСУ на российские регионы закончатся, когда будет взят Киев. Он отметил, что до тех пор ВС РФ продолжат отражать эти «подлые террористические выходки».