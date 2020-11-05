Во Владивостоке ищут рабочих-азиатов, которые ловят и едят белок

https://static.news.ru/photo/3b0a22d0-1f48-11eb-b2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Владивостока начали проверку информации об иностранных рабочих из азиатских стран, которые ловят в лесу и едят белок и других животных. Фотографии людей, позирующих с попавшими в капканы мёртвыми белками и с зажаренными тушками животных, ранее появились в соцсетях

По свидетельствам авторов публикаций, рабочие, занятые на стройке в Первореченском районе Владивостока, ставят ловушки на местную живность и употребляют её в пищу, передаёт РИА Новости.

Как заявили в региональном управлении МВД, сейчас устанавливаются лица, причастные к факту жестокого обращения с животными. Проводят проверку и в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Информагентство отмечает, что одной из версий распространения коронавируса в мире эксперты называют передачу его от летучих мышей к человеку через других зверей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство юстиции РФ подготовило законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными.