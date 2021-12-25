Выброшенный служителями храма больной осёл умер на 25-градусном морозе

Жители деревни Мишино (Владимирская область) обнаружили в 25-градусный мороз на обочине дороги одинокого осла. Как оказалось, ослика звали Моисей и ранее он жил в находящемся неподалёку Спаса-Преображенском монастыре. Ослика спасти не удалось, и он умер. Руководство храма сообщило, что животное болело и ослику даже сделали операцию. Но боли не прекратились, и ослик умер своей смертью. Местных зоозащитников не удовлетворил ответ церкви. Они полагают, что животное выгнали из монастыря и Моисей замёрз насмерть, передаёт «Подъём».

Глава пресс-службы епархии Артемий Чернов сообщил, что Моисей «умер от старости».

Осёл был в монастыре года 3-4. Его отдали хозяева, после которых его и лечили. Умер он от старости в монастыре. У человека, которому было поручено его утилизировать, по дороге случился форс-мажор с автомобилем, он был вынужден оставить труп около дороги, после чего следующая машина его увезла для утилизации. Около часа-двух этот осёл лежал около дороги. Всё как всегда: кто-то заметил и сфотографировал, — заявил Чернов.

Чернов также «пристыдил» местных жителей, которые, по его словам, «об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идёт».

По сообщениям очевидцев, Моисей был ещё жив, когда его нашли. Животное провело в сугробе на дороге как минимум двое суток, безуспешно пытаясь из него выбраться. Также сообщается, что животное не могло умереть от старости, так как ему было всего пять лет. В то время как ослы могут доживать до 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Россию пришли аномальные морозы, которые приводят к остановке движения транспорта, обесточиванию домов и проблемам с автомобильными дорогами.