Вместо сложных соусов — культовая паста качо-э-пепе: всего 3 ингредиента, а вкус как телепорт в Рим

Вместо сложных соусов — культовая паста качо-э-пепе: всего 3 ингредиента, а вкус как телепорт в Рим

Качо-э-пепе — это римская классика, где главное — не количество продуктов, а техника. Беру сухие спагетти, выдержанный сыр и крупно молотый перец, смешиваю с отваром от пасты и получаю густой, тягучий крем без единого комочка.

Ингредиенты

Спагетти — 240 г, сыр пекорино — 120 г, перец черный горошек — 0,5 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в большой кастрюле довожу до кипения 2,5 литра воды, солю и варю спагетти до состояния альденте. Тем временем в ступке растираю горошины черного перца — нужен крупный помол, так ароматнее. Сыр пекорино натираю на мелкой терке и смешиваю с дробленым перцем, немного откладываю для подачи. С готовых спагетти сливаю воду, обязательно сохраняя примерно треть стакана отвара. Вываливаю горячие спагетти в миску с сырной смесью, добавляю отвар и быстро, энергично перемешиваю, пока сыр полностью не расплавится и не превратится в крем. Сразу подаю, посыпав отложенным сыром и перцем.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Соус обволакивает спагетти идеально, без единого комочка — секрет в том, чтобы снимать кастрюлю с огня и вмешивать сыр в остывшую воду. На вид блюдо скромное, но вкус взрывает: острота перца оттеняет солоноватость пекорино. Рекомендую подавать сразу, пока соус не загустел.