Вместо скучных булочек — сырные завитушки с тянущейся начинкой. Идеальны к супу или на перекус

Вместо скучных булочек — сырные завитушки с тянущейся начинкой. Идеальны к супу или на перекус

Сырные булочки-завитушки — это не просто выпечка, это событие. Слоеное дрожжевое тесто, щедрый слой тертого сыра, капелька сливочного масла.

Что понадобится

Для теста: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 7 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 50 г сахара, 50 г сливочного масла (растопленного), 0,5 ч. л. соли.

Для начинки: 200 г твердого сыра (чеддер, гауда, пармезан), 50 г сливочного масла (размягченного).

Для смазывания: 1 желток, 1 ст. л. молока.

Как я готовлю

В теплом молоке растворяю дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставляю на 15 минут. В миске смешиваю муку, соль, оставшийся сахар. Добавляю яйцо, растопленное масло и дрожжевую смесь. Замешиваю мягкое тесто. Накрываю, оставляю в тепле на 1 час.

Сыр тру на крупной терке. Тесто раскатываю в прямоугольник толщиной 0,5 см. Смазываю размягченным сливочным маслом, равномерно посыпаю сыром.

Сворачиваю плотный рулет по длинной стороне. Нарезаю острым ножом на шайбы толщиной 2–3 см. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом.

Накрываю полотенцем, даю постоять 20 минут. Смазываю смесью желтка с молоком. Выпекаю при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное — не жалеть сыра и хорошо смазывать тесто маслом. Советую использовать смесь сыров: чеддер для цвета и вкуса, пармезан для пикантности. Булочки можно замораживать — разогреть в микроволновке 30 секунд, и как свежие.