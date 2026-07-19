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19 июля 2026 в 08:00

Вместо магазинных намазок делаю рыбный террин: скумбрия, яйца и масло. Получается празднично и просто

Фото: D-NEWS.ru
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Беру копченую скумбрию, яйца и сливочное масло — и готовлю нежнейший паштет, который отлично держит форму. Получается идеальная закуска: однородная, бархатистая, с легким дымком и сливочным вкусом. Подаю на ломтиках ржаного хлеба или в тарталетках.

Ингредиенты

Копченая скумбрия (горячего копчения) — 2 шт., яйца — 3 шт., сливочное масло — 2 ст. л., сыр плавленый — 2 ст. л., лимонный сок — 1/2 шт., соль — по вкусу, зелень — по вкусу (для подачи).

Как готовлю

Сначала разделываю скумбрию: удаляю голову, хвост, внутренности и все кости. Филе вместе с кожей отправляю в блендер. Туда же кладу вареные яйца, размягченное сливочное масло и плавленый сыр. Пробиваю все до однородной, пастообразной массы. В самом конце добавляю лимонный сок и соль по вкусу, перемешиваю. Готовый паштет перекладываю в форму или пиалу, убираю в холодильник на час для стабилизации. Подаю охлажденным, посыпав свежей зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сделал террин по рецепту — получилось празднично и сытно. Текстура напоминает суфле: нежная, воздушная, но при этом упругая. Главное открытие — яйца и сливочное масло не перебивают рыбу, а лишь подчеркивают ее копченый вкус. Даже дети, которые обычно не любят рыбу, съели по паре бутербродов. Хранится в холодильнике два дня, не теряя свежести. Советую подавать с огурцом — хрустящий контраст в самый раз.

Проверено редакцией
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