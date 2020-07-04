Власти Югры продлили карантин

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Люди должны находиться дома до 12 июля,
По последним данным, на территории региона зафиксировано около 10 тысяч заражённых коронавирусом. Наибольшее число случаев выявлено в Сургуте, где COVID-19 заболели 2,8 тысячи человек.
Всего в субъекте умерли 65 пациентов.
Как писал NEWS.ru, Россия входит в первую тройку стран по уровню заболеваемости COVID-19. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.
Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. За время пандемии скончались более 525 тысяч человек и более 5,8 млн выздоровели.
Добавьте наши новости в избранные источники