Власти Югры продлили карантин

https://static.news.ru/photo/7924b49a-be13-11ea-bc96-fa163e074e61_660.jpg Наталья Комарова Фото: kremlin.ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Люди должны находиться дома до 12 июля, передаёт РИА Новости. Ранее он действовал до 5 июля для всех, кроме людей старше 65 лет: для них режим сохранялся до 12 июля.

По последним данным, на территории региона зафиксировано около 10 тысяч заражённых коронавирусом. Наибольшее число случаев выявлено в Сургуте, где COVID-19 заболели 2,8 тысячи человек.

Всего в субъекте умерли 65 пациентов.

Как писал NEWS.ru, Россия входит в первую тройку стран по уровню заболеваемости COVID-19. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. За время пандемии скончались более 525 тысяч человек и более 5,8 млн выздоровели.