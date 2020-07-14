Власти Якутии продлили карантин

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о мерах против распространения коронавируса. Все действующие ограничительные меры были продлены.
Карантинные меры будут действовать до 24 июля. Текст указа
На территории региона за последние сутки выявлено 60 случаев коронавируса, в том числе 31 – в Якутске. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 4799, информирует оперштаб.
В регионе со 2 июля начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Однако местные власти 4 июля выразили обеспокоенность ростом числа заболевших коронавирусом. Как писал NEWS.ru, тогда Николаев предупредил, что третий этап может быть отложен на две недели в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.
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