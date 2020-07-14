Власти Якутии продлили карантин

https://static.news.ru/photo/728c9d40-c5f3-11ea-9c2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о мерах против распространения коронавируса. Все действующие ограничительные меры были продлены.

Карантинные меры будут действовать до 24 июля. Текст указа опубликован на сайте правительства региона.

На территории региона за последние сутки выявлено 60 случаев коронавируса, в том числе 31 – в Якутске. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 4799, информирует оперштаб.

В регионе со 2 июля начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Однако местные власти 4 июля выразили обеспокоенность ростом числа заболевших коронавирусом. Как писал NEWS.ru, тогда Николаев предупредил, что третий этап может быть отложен на две недели в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.