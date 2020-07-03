Якутия фиксирует резкий рост заболеваемости коронавирусом

Власти Якутии выразили обеспокоенность ростом числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлены 57 новых случаев заболевания, из них на Якутск приходится 49.
С начала пандемии в Якутии зарегистрированы 4422 случая заражения COVID-19. Глава региона Айсен Николаев выразил настороженность, что с 30 июня заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза. А шесть случаев, выявленных по состоянию на утро 4 июля, связаны с приезжими,
«Мы усиливаем меры по детям, которые приезжают на отдых в деревню. За последнюю неделю зафиксировано таких детей уже свыше тысячи, в целом по республике — 8,5 тысячи. У 56 из этих детей мы выявили коронавирус», — рассказал глава Республики Саха.
В регионе со 2 июля начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Николаев предупредил, что третий этап может быть отложен на две недели в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Пока же в Якутии сохраняется режим повышенной готовности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число заражённых коронавирусом выросло в Тюменской области после того, как открылись ТРЦ и фитнес-центры. За последние сутки инфекция диагностирована у 61 человека, тогда как только накануне новых больных было 49.
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