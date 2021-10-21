Власти Москвы будут следить за соблюдением ограничений через камеры

Контроль соблюдения введённых из-за коронавируса ограничений в Москве будет проводиться в том числе с использованием видеокамер и социальных сетей, рассказал глава столичного департамента торговли столицы Алексей Немерюк. При этом очные проверки сохранятся, передаёт РИА Новости.

Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях, — подчеркнул он.

По его словам, во время нерабочей недели власти намерены усилить проверки как в торговых сетях, так и в общепите.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

После этого регионы также начали вводить ограничения. Так, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Крыму, Курской области.