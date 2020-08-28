Власти могут повторить программу кешбэка за туры по России

https://static.news.ru/photo/42c9a176-e94c-11ea-9459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Ростуризме заявили, что программа возврата части потраченных на туры по России денег может быть возобновлена в 2020 году.

По данным ведомства, за время работы программы она показала свою эффективность по стимулированию туристического потока в низкий сезон. Источник ТАСС сообщил , что систему могут перезапустить осенью, однако она будет содержать ряд изменений.

Как писал NEWS.ru, с начала программы стимулирования туристических поездок по России граждане приобрели туры с услугой кешбэка на 900 млн рублей. Воспользовались возможностью приобрести путёвку с частичным возвратом средств порядка 50 тысяч человек.