Власти могут повторить программу кешбэка за туры по России

В Ростуризме заявили, что программа возврата части потраченных на туры по России денег может быть возобновлена в 2020 году.
По данным ведомства, за время работы программы она показала свою эффективность по стимулированию туристического потока в низкий сезон. Источник ТАСС
Как писал NEWS.ru, с начала программы стимулирования туристических поездок по России граждане приобрели туры с услугой кешбэка на 900 млн рублей. Воспользовались возможностью приобрести путёвку с частичным возвратом средств порядка 50 тысяч человек.
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