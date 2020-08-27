50 тысяч россиян воспользовались услугой туров по стране с кешбэком

С начала программы стимулирования туристических поездок по России граждане приобрели туры с услугой кешбэка на 900 млн рублей. Воспользовались возможностью приобрести путёвку с частичным возвратом средств порядка 50 тысяч человек.
Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова,
Программа покупки туров с возвратом средств стартовала 21 августа и продлится до 28 августа. Участники смогут получить кешбэк с купленных поездок в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для возврата средств в большинство регионов можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (вернуться домой нужно не позднее 31 декабря), но для наиболее востребованных направлений требования жёстче — кешбэк получат только те, кто приедет из путешествия после 1 октября. В частности, это касается Краснодарского края, Крыма, Алтая, Ставрополья и Калининградской области. На программу выделено 15 млрд рублей, она должна принести в туристическую сферу не менее 103,75 млрд рублей.
Как сообщал NEWS.ru, 24 августа в России запустили новый туристический маршрут «Усадебное кольцо», объединяющий достопримечательности Подмосковья, Рязанской, Тульской и Калужской областей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен