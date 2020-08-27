50 тысяч россиян воспользовались услугой туров по стране с кешбэком

https://static.news.ru/photo/a3bc53f6-e880-11ea-94b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала программы стимулирования туристических поездок по России граждане приобрели туры с услугой кешбэка на 900 млн рублей. Воспользовались возможностью приобрести путёвку с частичным возвратом средств порядка 50 тысяч человек.

Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, передаёт РИА Новости. Она подчеркнула, что в течение пяти дней участникам программы успешно начисляется кешбэк. Самыми популярными направлениями оказались Кубань, Крым и Ставрополье, отметила Догузова.

Программа покупки туров с возвратом средств стартовала 21 августа и продлится до 28 августа. Участники смогут получить кешбэк с купленных поездок в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для возврата средств в большинство регионов можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (вернуться домой нужно не позднее 31 декабря), но для наиболее востребованных направлений требования жёстче — кешбэк получат только те, кто приедет из путешествия после 1 октября. В частности, это касается Краснодарского края, Крыма, Алтая, Ставрополья и Калининградской области. На программу выделено 15 млрд рублей, она должна принести в туристическую сферу не менее 103,75 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, 24 августа в России запустили новый туристический маршрут «Усадебное кольцо», объединяющий достопримечательности Подмосковья, Рязанской, Тульской и Калужской областей.