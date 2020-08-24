В России запустили новый туристический маршрут «Усадебное кольцо»

https://static.news.ru/photo/2a829fbc-e601-11ea-b8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новый туристический маршрут «Усадебное кольцо», объединяющий достопримечательности Подмосковья, Рязанской, Тульской и Калужской областей, запустили в России 24 августа.

Маршрут стартует из Москвы. Туристы смогут посетить рязанский музей-заповедник Сергея Есенина, музей-усадьбу академика И.П. Павлова, усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна», музей-заповедник Василия Поленова в Тульской области и музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» в Подмосковье, сообщила «Радио 1» вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

По её словам, медики, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом, смогу проехать по маршруту бесплатно.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о появлении первого морского туристического маршрута между Крымом и Краснодарским краем. «Паруса Боспора», по словам чиновника, проложили путь для организованных групп и самостоятельных путешественников. Маршрут проходит по бывшим античным полисам Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей), Ялта, Балаклава и Севастополь (Херсонес Таврический). Протяжённость пути — 200 морских миль, или 360 км, писал NEWS.ru.