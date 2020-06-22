Владельца «Нового потока» Мазурова в суде признали банкротом

https://static.news.ru/photo/d591b104-b46f-11ea-9864-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мазуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров по решению Девятого арбитражного апелляционного суда был признан банкротом. Таким образом инстанция признала соответствующее заявление компании Persit Services Inc. обоснованным.

Арбитражный суд постановил ввести процедуру реализации имущества Мазурова сроком на полгода. Долг бизнесмена перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей включили в реестр кредиторов.

После принятия этого решения было отменено определение столичного Арбитражного суда о реструктуризации задолженностей Мазурова. Компания Persit Services Inc. просила о процедуре реализации имущества предпринимателя, но получила отказ.

По решению Арбитражного суда в июне в реестр кредиторов было включено множество долгов владельца «Нового потока». В частности, речь идёт о требованиях Сбербанка на сумму 28,1 млрд рублей, ООО «Балтсетьстрой» на сумму 9,3 млрд, МКБ на сумму 4,7 млн и не только.

Рассмотрение ещё двух претензий к Мазурову со стороны Сбербанка и Промсвязьбанка суд отложил до 29 июля.

Компания Persit Services Inc. подала заявление о признании бизнесмена банкротом 16 августа 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Сбербанк написал на него заявление. Его подозревают в хищении кредитных средств, которые были предоставлены Мазурову на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров владел им до ноября 2018 года, после этого предприятие полностью отошло под управление Сбербанка. 15 июля он был арестован Тверским судом до 12 сентября. 18 июля следствие предъявило фигуранту обвинение.

Как ранее передавал NEWS.ru, 11 сентября Тверской суд продлил арест главе группы компаний «Новый поток».