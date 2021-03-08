Вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавируса в РФ

Российские вирусологи считают, что следующий всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве можно ждать осенью и он, скорее всего, не будет резким.
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Вирус коварный, возможны сюрпризы. Возьмите Италию или Чехию: климат у них мягче, а ситуация с COVID-19 плохая, они не справились. У нас всё не так плохо, — пояснил Аграновский.
Профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также считает, что роста числа заражений можно ждать только осенью.
Эпидемия не закончилась. Если мы перестанем соблюдать противоэпидемические меры и вакцинация окажется слабой, то к осени мы получим подъём, — уверен Альтштейн.
Он предупредил, что возможно возвращение разного рода ограничений, если россияне массово откажутся от масок. При этом Альтштейн считает, что Москва находится на пути к плато по заболеваемости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна пандемии COVID-19 в Москве оказалась намного серьёзней первой по количеству заболевших, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что Москва, в отличие от европейских столиц, с сентября 2020 года, по сути, живёт нормальной жизнью.