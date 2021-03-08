Вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/4c7635d4-8066-11eb-a1b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вирусологи считают, что следующий всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве можно ждать осенью и он, скорее всего, не будет резким.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что на течение пандемии влияет сезонность инфекции. Кроме того, поведение эпидемии в РФ неконтролируемо, поскольку вакцинация в стране не началась в полном объёме.

Вирус коварный, возможны сюрпризы. Возьмите Италию или Чехию: климат у них мягче, а ситуация с COVID-19 плохая, они не справились. У нас всё не так плохо, — пояснил Аграновский.

Профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также считает, что роста числа заражений можно ждать только осенью.

Эпидемия не закончилась. Если мы перестанем соблюдать противоэпидемические меры и вакцинация окажется слабой, то к осени мы получим подъём, — уверен Альтштейн.

Он предупредил, что возможно возвращение разного рода ограничений, если россияне массово откажутся от масок. При этом Альтштейн считает, что Москва находится на пути к плато по заболеваемости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна пандемии COVID-19 в Москве оказалась намного серьёзней первой по количеству заболевших, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что Москва, в отличие от европейских столиц, с сентября 2020 года, по сути, живёт нормальной жизнью.