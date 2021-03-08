Московские власти сравнили первую и вторую волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/edeb2afa-8043-11eb-8b82-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вторая волна пандемии COVID-19 в Москве оказалась намного серьёзней первой по количеству заболевших, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболели в три раза больше людей, — сказала чиновница в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube.
Раковская отметила, что Москва, в отличие от европейских столиц, с сентября 2020 года, по сути, живёт нормальной жизнью. По словам заммэра, у москвичей за полгода уже выработался популяционный иммунитет.
Есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор. И понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну, — подчеркнула Ракова.
За последние сутки в Москве выявили 1421 новый случай COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эпидемическая ситуация постепенно улучшается и показатели заболеваемости достаточно стабильные. Число выявленных случаев заражения упало в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости в конце 2020 года. Госпитализация снизилась в 2–3 раза.