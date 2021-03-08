Московские власти сравнили первую и вторую волны коронавируса

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Депутаты Государственной думы получают справедливую зарплату, однако её едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, однако никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников,...