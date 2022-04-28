Вирусолог предупредил привившихся Pfizer об аутоимунных заболеваниях Вирусолог Волчков предупредил привившихся Pfizer об аутоимунных заболеваниях

Фото Nikos Pekiaridis/Keystone Press Agency/Global Look Press

У людей, привившихся американскими вакцинами от коронавируса Pfizer и Moderna могут возникнуть аутоимунные заболевания, заявил вирусолог Павел Волчков. По его словам, это произойдёт из-за того, что у людей сформировался иммунный ответ и антитела к синтетической оболочке вакцины, сделанной из полиэтиленгликоля (ПЭГ), пишет «Газета.Ru».

Вирусолог пояснил, что из-за этого привившиеся американскими вакцинами не смогут использовать препараты с содержанием ПЭГ. В их число входят лекарства от подагры, противоопухолевые препараты, средства от хронических гепатитов С и В, анемии при заболевании почек, акромегалии и фенилкетонурии, гемофилии и ревматоидного артрита.

Волчков отметил, что западные компании решили использовать синтетическую оболочку вакцины, чтобы замедлить распад полимеров в организме. Таким образом создатели прививки хотели удлинить эффективное время и концентрацию вакцины. По словам вирусолога, в российской вакцине «Спутник V» ПЭГ отсутствует.

В вакцине «Спутник V» для доставки внутрь человеческих клеток используется два аденовируса, 5 и 26. Это природные носители, — резюмировал Волчков.

26 апреля сообщалось, что в Москве уровень ежедневных случаев заражения и число госпитализаций с COVID-19 упали до минимума. Основная часть медиков вернулась к плановой работе. Резервные госпитали законсервировали, а основные больницы, ранее перепрофилированные под ковид-лечебницы, вернулись к своей обычной деятельности.