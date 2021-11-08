Вирусолог поддержал «амнистию» для купивших сертификаты о вакцинации

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил провести «амнистию» для россиян, купивших QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы граждане могли в течение двух недель прийти и сделать настоящую прививку от коронавирусной инфекции без правовых последствий. В беседе с NEWS.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский поддержал эту инициативу. При этом он подчеркнул, что для продающих поддельные сертификаты о вакцинации никакой амнистии быть не должно.

Амнистия для купивших сертификат возможна. Пусть они поплатятся напрасно потраченными деньгами. Никакой амнистии тем, кто продаёт сертификаты, быть не должно. С правовой точки зрения, к покупателям сертификатов могут быть вопросы у следствия — это уголовное преступление, — заявил эксперт.

По его словам, нельзя предсказать, будут ли после возможной «амнистии» покупатели поддельных сертификатов и QR-кодов прививаться.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что среди привитых, но заболевших коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, около 80% человек на самом деле имеют поддельный сертификат о вакцинации. Российскими специалистами был создан тест, позволяющий выявить непривитого человка с поддельным сертификатом. Анализ крови покажет в ней отсутствие антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Он очень редко встречается у человека, а в кровь попадает после прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт».

По данным на 8 ноября, три недели подряд ежесуточная смертность от коронавирусной инфекции в России держится на уровне выше тысячи человек. За последние 24 часа умерли 1190 человек, а с начала пандемии с болезнью не смогли справиться 248 тысяч россиян.