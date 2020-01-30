Руководитель центра клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке Йонг Пововраван считает, что китайские учёные смогут создать вакцину против коронавируса нового типа в течение года.
По его словам, произвести такой препарат за шесть месяцев невозможно — для этого нужно больше времени.
Что касается Таиланда, то у нас нет людей, которые являются экспертами в этой области. Но мы ожидаем, что Китай сможет разработать вакцину в течение одного года, — отметил он.
Пововраван также подчеркнул, что лучшее, что можно сейчас сделать, — это лечить больных на основе их симптомов и диагноза, а также работать над созданием быстрых и точных методов обследования,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне создали копию коронавируса 2019-nCoV, вспышку которого зафиксировали в Китае.
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