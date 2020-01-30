https://static.news.ru/photo/97c2782c-4336-11ea-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Xinhua/Global Look Press

Руководитель центра клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке Йонг Пововраван считает, что китайские учёные смогут создать вакцину против коронавируса нового типа в течение года.

По его словам, произвести такой препарат за шесть месяцев невозможно — для этого нужно больше времени.

Что касается Таиланда, то у нас нет людей, которые являются экспертами в этой области. Но мы ожидаем, что Китай сможет разработать вакцину в течение одного года, — отметил он.

Пововраван также подчеркнул, что лучшее, что можно сейчас сделать, — это лечить больных на основе их симптомов и диагноза, а также работать над созданием быстрых и точных методов обследования, передаёт Bangkok Post.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне создали копию коронавируса 2019-nCoV, вспышку которого зафиксировали в Китае.