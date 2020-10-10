Вирусолог оценил прирост новых случаев коронавируса в РФ

Рост числа новых случаев коронавируса в России был ожидаем, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. По его словам, это связано с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ.
Он уверен, что зимой число новых случаев снизится, так как люди будут чаще оставаться дома. Весной график снова пойдёт на спад,
Эксперт отметил, что статистика включает все случаи заражения COVID-19, в то время как тяжёлых из них только 10–15%. Остальные переносят заболевание легко или без симптомов.
Ранее NEWS.ru писал, что с начала пандемии по всему миру было выявлено 37 010 669 случаев заражения коронавирусом. 1 069 836 пациентов с COVID-19 погибли.
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