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Вирусолог оценил прирост новых случаев коронавируса в РФ

22:38, 10 октября 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа новых случаев коронавируса в России был ожидаем, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. По его словам, это связано с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ.

Он уверен, что зимой число новых случаев снизится, так как люди будут чаще оставаться дома. Весной график снова пойдёт на спад, сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Эксперт отметил, что статистика включает все случаи заражения COVID-19, в то время как тяжёлых из них только 10–15%. Остальные переносят заболевание легко или без симптомов.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала пандемии по всему миру было выявлено 37 010 669 случаев заражения коронавирусом. 1 069 836 пациентов с COVID-19 погибли.

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