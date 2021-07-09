Вирусолог назвал фейком рассказы о скорой смерти привитых от COVID

Сообщения, что привитые от коронавируса погибнут от осложнений в ближайшие два-три года, являются фейком. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По словам учёного, нежелательным явлением после вакцинации может считаться любой мелкий побочный эффект, в том числе боль на месте укола, подъём температуры и головокружение. Кроме того, за два-три года и так умрёт очень много людей. Например, в России ежегодно умирает приблизительно три миллиона человек. Многие погибнут от инфарктов, инсультов, в результате ДТП или естественных причин. Среди них, естественно, будут и привитые от коронавируса.

Причины могут быть разные, вакцина тут совершенно ни при чём. Никакой угрозы умереть из-за того, что человека привили, нет, — подчеркнул Альштейн.

Ранее член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола заявил, что по данным на 11 июня 2021 года, в США зарегистрировано 358 379 нежелательных явлений после прививок от COVID-19, при этом летальность составила 5993 случая. В результате он пришёл к выводу, что после западных вакцин от коронавируса привитые могут умереть от осложнений в ближайшие два-три года.

В свою очередь российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о глупых и непрофессиональных советах россиянам, связанных с вакцинацией от коронавируса. По его словам, сомнительные рекомендации идут как от медиков, так и от должностных лиц.