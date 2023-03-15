Вирусолог Альтштейн рассказал, грозит ли России эпидемия сибирской язвы Вирусолог Альтштейн: выявленные в Чувашии два случая сибирской язвы не грозят стране эпидемией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сибирская язва — тяжелое, потенциально смертельное заболевание, но от человека к человеку передается с очень большим трудом, поэтому два выявленных в Чувашии случая не грозят России эпидемией, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн для NEWS.ru. Вирусолог добавил, что возбудитель недуга хорошо поддается лечению антибиотиками.

Сибирская язва — тяжелое, потенциально смертельное заболевание, но от человека к человеку передается с очень большим трудом, поэтому два выявленных в Чувашии случая не грозят России эпидемией. Эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает. Они обычно заражаются от заболевших животных, например коров. Бактерии сибирской язвы, превратившись в споры, могут «спать» столетиями, например, на месте захоронении сельскохозяйственных животных, в том числе зараженных — скотомогильниках, — рассказал Альтштейн.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил в своем Telegram-канале, что двое жителей Цивильского муниципального округа заразились сибирской язвой. По его словам, жизням заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы, добавил руководитель региона. Он подчеркнул, что сейчас власти республики делают все возможное для недопущения распространения инфекции среди местных жителей.