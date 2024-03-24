«Вины не признают»: политолог о реакции США и Киева на трагедию в «Крокусе» Политолог Перенджиев: США и Киев не признают причастность к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Украина и США никогда не признают свою причастность к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил NEWS.ru политолог Александр Перенджиев. По его словам, это серьезно подпортило бы имидж Киеву, которого поддерживает и спонсирует весь Запад.

Есть несколько аспектов, доказывающих причастность Украины и США к теракту в Подмосковье. Во-первых, из заявлений наших спецслужб следует, что один из террористов прибыл в Россию 4 марта. И буквально через несколько дней Госдеп США сообщил о возможных терактах и призвал своих граждан немедленно покинуть нашу страну. Во-вторых, террористы пытались пересечь границу и уехать на Украину прежде, чем их задержали, — заявил эксперт.

Перенджиев также отметил, что 22 марта российские войска нанесли «удары возмездия» по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате которых погибли в том числе иностранные наемники. По его словам, из всего этого можно сделать вывод, что заказчиками нападения на «Крокус Сити Холл» были США и Украина.

Сейчас Запад всячески хочет списать теракт на ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На мой взгляд, они могли лишь предоставить кадры на совершение террористической деятельности. Граждан Таджикистана использовали намеренно, для отвода глаз. Вины Украины США и Европа, конечно же, никогда не признают, — заключил политолог.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем будет привлечен к ответственности как один из организаторов теракта в «Крокусе». Парламентарий выразил уверенность в причастности украинских агентов и спецслужб к атаке.