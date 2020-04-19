Общество

Вильфанд: в Москве потеплеет после 23 апреля

07:39, 19 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов во второй половине пасхальной недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В настоящее время температура в Москве ниже нормы, такая ситуация сохранится и 20–22 апреля. В воскресенье, 19 апреля, днём термометры покажут 5–7 градусов со знаком плюс, в последующие дни температура будет медленно повышаться. К середине недели, по предварительным прогнозам, погода в столице придёт к климатической норме, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, май 2020 года станет для жителей России тёплым. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она рассказала, что в большей части Центрального федерального округа, в том числе в Москве, средняя температура воздуха будет минимум на один градус выше климатической нормы.

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