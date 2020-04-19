Вильфанд: в Москве потеплеет после 23 апреля

https://static.news.ru/photo/c206fd06-81f7-11ea-9f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов во второй половине пасхальной недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В настоящее время температура в Москве ниже нормы, такая ситуация сохранится и 20–22 апреля. В воскресенье, 19 апреля, днём термометры покажут 5–7 градусов со знаком плюс, в последующие дни температура будет медленно повышаться. К середине недели, по предварительным прогнозам, погода в столице придёт к климатической норме, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, май 2020 года станет для жителей России тёплым. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она рассказала, что в большей части Центрального федерального округа, в том числе в Москве, средняя температура воздуха будет минимум на один градус выше климатической нормы.