Вильфанд: в Москве потеплеет после 23 апреля

Воздух в столице прогреется до плюс 13 градусов во второй половине пасхальной недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В настоящее время температура в Москве ниже нормы, такая ситуация сохранится и 20–22 апреля. В воскресенье, 19 апреля, днём термометры покажут 5–7 градусов со знаком плюс, в последующие дни температура будет медленно повышаться. К середине недели, по предварительным прогнозам, погода в столице придёт к климатической норме,
Как писал NEWS.ru ранее, май 2020 года станет для жителей России тёплым. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она рассказала, что в большей части Центрального федерального округа, в том числе в Москве, средняя температура воздуха будет минимум на один градус выше климатической нормы.
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