Вильфанд рассказал, в какие регионы России придет аномальное тепло Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аномально теплая погода ожидается на юге Сибири и Дальнего Востока с 30 октября по 5 ноября, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что на следующей неделе в семи регионах страны температура воздуха будет на три — пять градусов выше климатической нормы.

Очень теплая погода на следующей неделе ожидается в Алтайском крае, Хакасии, Забайкалье, Амурской области. Там днем ожидается 10–12 градусов выше ноля. А на юге Иркутской области и Хабаровского края даже до 17 градусов. Ночи не очень теплые — тир-четыре градуса тепла. Это довольно редкий случай, — уточнил Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что Сибирь и Дальний Восток уже на 90% покрыты снегом, исключение составляют только южные регионы федеральных округов. Это, по словам метеоролога, объясняется тем, что антициклон на севере Китая забрасывает на эти территории России теплый воздух из Средней Азии, со Среднего и Ближнего Востока.

Аномально тепло на следующей неделе будет и в Якутии, добавил Роман Вильфанд. По его прогнозу, там ожидается около −15 градусов ночью и от −5 до −8 градусов днем.

Это очень тепло. Такой температурный фон на 8–10 градусов выше многолетних значений. Дело в том, что в это время в Якутии должны трещать 25-градусные морозы. А тут такая теплынь, — говорит метеоролог.

Также Роман Вильфанд спрогнозировал «африканское тепло» в Москве на следующей неделе. По его словам, в понедельник воздух в столице прогреется до 5–10 градусов выше ноля, а среда станет самым теплым днем недели.