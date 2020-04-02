Вильфанд: «игра температур» начнётся в Москве 6 апреля

Дни будут тёплыми, а ночи — морозными в столице с понедельника, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Разница температур в светлое и тёмное время суток составит почти 20 градусов: днём воздух будет прогреваться до плюс 12, а ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов ниже нуля, передаёт ТАСС.
В понедельник область высокого давления будет перемещаться, и из-за антициклона начнётся «игра температур» — пояснил синоптик.
Также к 6 апреля из Москвы уйдут ветер и осадки.
Как писал NEWS.ru ранее, температура в апреле на территории России в среднем будет немногим выше многолетних значений. Отмечается, что в Москве и во всём ЦФО климатические показатели будут находиться около нормы или же превышать её на один градус.
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