https://static.news.ru/photo/d4d5bbc0-db85-11e9-bfe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: justice.gov

Осуждённый на 25 лет заключения в американской тюрьме за незаконные поставки оружия россиянин Виктор Бут сообщил о готовности написать книгу про борьбу с депрессией. Об этом журналистам рассказала его супруга Елена.

По словам женщины, в тюрьме Бут делает всё, чтобы не сойти с ума. Его день начинается с занятий йогой, продолжается чтением с перерывами на перекус. Сам заключённый россиянин признавался жене, что у него «не хватает времени в сутках на всё запланированное».

Он собирается — по крайней мере, говорит, что морально практически готов написать книгу, — цитирует ТАСС Аллу Бут.

Она подчёркивает, что за проведённое в тюрьме время её муж получил множество знаний — не «книжных, а пропущенных через себя».

Как 18 сентября писал News.ru, к осуждённому в США за поставки оружия россиянину Виктору Буту прилетели жена и дочь. Им разрешили первое свидание с момента вынесения приговора в 2012 году.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года предпринимателя доставили в США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке и приговорил к 25 годам тюрьмы. Россиянин вину отрицает.