https://static.news.ru/photo/b202776c-607a-11ea-ae15-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бут Фото: wr1ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский предприниматель Виктор Бут, осуждённый в США за поставки оружия на 25 лет тюрьмы, в день 12-летия своего ареста обратился к российским бизнесменам и призвал их к осторожности.

Виктор сказал, что хотел бы в этот день пожелать большой осторожности российским бизнесменам, работающим на рынках, на которых их бизнес пересекается с интересами деловых и государственных структур США, и особенно в странах, входящих в политическую или экономическую орбиту США, даже если эти страны кажутся совершенно безопасными, — рассказала супруга Бута Алла.

Она напомнила, что россиянина арестовали в Таиланде по запросу США, а потом депортировали в Соединённые Штаты. При этом было нарушено таиландское и американское законодательство. Алла Бут подчеркнула, что арест её мужа был первым подобным случаем с российскими бизнесменами в мире. Виктор Бут полагает, что после его ареста американцы стали «хватать россиян по всему миру, во всех странах, где у них сильные позиции и есть местная агентура», передала Алла Бут слова мужа.

Меня арестовали по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Никакого сговора не было, а были просто откровенные слова об отношении к тому, что штатовцы творят в Южной Америке, сказанные в Таиланде в неподходящей компании, — зачитала Алла Бут слова мужа.

Россиянин считает, что «купленный» свидетель по его делу соврал под присягой. Бут подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность в Таиланде, а также в других странах, тесно связанных с США, поскольку неприятность может произойти с человеком «неожиданно и в любой момент», сообщает РИА Новости.

Я в своё время проявил её недостаточно — был уверен, что раз я не делаю ничего противозаконного, то такое со мной случиться не может, — процитировала мужа Алла Бут.

Она рассказала, что мужа продолжают держать в спецблоке коммуникационного контроля, куда его перевели в январе.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Его доставили в США в 2010 году. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке. Россиянин отрицает свою вину.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктор Бут задумался о написании книги по борьбе с депрессией.