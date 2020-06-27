Вице-премьер прокомментировал смягчение требований к санаториям

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что смягчение требований Роспотребнадзора к работе российских санаториев может увеличить спрос на санаторно-курортный отдых.
Он поблагодарил ведомство за «гибкий подход».
Хочу поблагодарить коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход: они пошли навстречу нашим гражданам и смягчили часть требований к работе санаторно-курортных учреждений, — сказал Чернышенко.
Он напомнил, что теперь отдыхающим не нужно предъявлять справку о коронавирусе. Вице-премьер отметил, что стоимость анализов для её получения «довольно высока», а для отдыха в санаториях достаточно подтверждения, что они не контактировали с инфицированными. Также отменён запрет на заселение двух людей в один номер,
Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны, — выразил надежду Чернышенко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что представители Роспотребнадзора сообщили об изменении требований для работы санаториев. С 1 июля 2020 года 67 регионов будут полностью готовы к приёму туристов.
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