Вице-премьер прокомментировал смягчение требований к санаториям

https://static.news.ru/photo/29170dba-b885-11ea-88dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что смягчение требований Роспотребнадзора к работе российских санаториев может увеличить спрос на санаторно-курортный отдых.

Он поблагодарил ведомство за «гибкий подход».

Хочу поблагодарить коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход: они пошли навстречу нашим гражданам и смягчили часть требований к работе санаторно-курортных учреждений, — сказал Чернышенко.

Он напомнил, что теперь отдыхающим не нужно предъявлять справку о коронавирусе. Вице-премьер отметил, что стоимость анализов для её получения «довольно высока», а для отдыха в санаториях достаточно подтверждения, что они не контактировали с инфицированными. Также отменён запрет на заселение двух людей в один номер, передаёт РИА Новости.

Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны, — выразил надежду Чернышенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители Роспотребнадзора сообщили об изменении требований для работы санаториев. С 1 июля 2020 года 67 регионов будут полностью готовы к приёму туристов.