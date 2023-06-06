Ветеринар рассказала, как правильно выбрать домик для кошки Ветеринар Наумова: домик для кошки лучше выбирать деревянный, отделанный кожей или тканью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домик для кошки лучше выбирать деревянный, с обработкой антисептиком, защищающим от грызунов и вредителей, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Эксперт добавила, что стоит обратить внимание на тканевую или кожаную отделку.

Обратите внимание на древесину. Это экологически чистый материал. Важно, чтобы ее обработали антисептиками, защищающими домик от грызунов и вредителей. Также можно использовать материалы, такие, как ткань, ковер или кожа, если говорим про отделку. Эти материалы могут поглощать запахи, так что их нужно регулярно чистить и дезинфицировать, — отметила собеседница.

Она подчеркнула, что габариты домика должны соответствовать размеру кошки: в нем должно быть достаточно места, чтобы она могла легко поворачиваться и расправлять лапы.

Но не стоит делать домик слишком большим, так как это может испугать кошку и она не будет в нем спать. Чтобы домик был более интересным для вашей кошки, можно добавить дополнительные конструкции, такие как когтедерки и столбики для карабкания. Также можно установить игровую площадку с мячиками и игрушками, чтобы кошка не скучала, — заявила Наумова.

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