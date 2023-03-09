Ветеринар рассказал, можно ли мыть кошек «человеческими» шампунями Ветеринар Галкин заявил, что для кошек нужны специальные шампуни

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Мыть кошек нужно только по мере необходимости, заявил NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Он добавил, что при этом нужно использовать специальные шампуни, поскольку «человеческие» для четвероногих друзей не подходят.

Можно ли мыть человеческими средствами? Нет, у кошек другой уровень pH кожи, не такой как у человека. Поэтому, когда моешь их человеческими средствами, то сушишь их кожу. Поэтому мыть их можно только специализированными шампунями, — заявил Галкин.

По словам ветеринара, обычные пушистые кошки не требуют частого мытья и каждодневного навязчивого ухода, поэтому их моют только в тех случаях, если они где-то "изваляются". Однако кошек потеющих пород, к которым относится, например, сфинкс, необходимо мыть пару раз в неделю, потому что они начинают плохо пахнуть и оставлять после себя желтые пятна.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева объяснила, что если кошка мнет своего хозяина лапами, она ассоциирует его со своей матерью. В такие моменты питомцы находятся в состоянии полного умиротворения, покоя и расслабления. Если же кот стал уединяться в укромных местах и убегать от хозяина, это первый признак того, что животное испытывает стресс. Это может произойти на фоне появления в доме нового питомца или человека.