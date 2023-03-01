Стало известно, зачем кошки мнут хозяина лапами Ветеринар Гольнева: кошки мнут хозяина лапами, если ассоциируют его со своей матерью

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Когда кошка мнет лапами своего хозяина, она чувствует полное умиротворение и покой, поскольку ассоциирует его со своей матерью, рассказала РИАМО ветеринар Татьяна Гольнева. Она подчеркнула, что в этот момент питомец ощущает себя максимально удовлетворенным и расслабленным.

Когда взрослая кошка [мнет место рядом с хозяином] — это значит, что она испытывает чувство удовлетворения, расслабления и полного покоя. То есть это состояние полного умиротворения — кошка ассоциирует вас со своей мамой, — сообщила Гольнева.

Врач пояснила, что когда котята питаются молоком матери, они делают так называемый «молочный шаг». Это своеобразный массаж, который размягчает молочные железы и стимулирует поток молока, уточнила эксперт. Поэтому если кошка делает то же самое действие по отношению к своему хозяину, это означает, что животное ассоциирует его со своим родителем.

Ветеринар Богдан Галкин ранее рассказал, что если кот или кошка стали уединяться в укромных местах и убегать от хозяина, это первый признак того, что животное испытывает стресс. По его словам, это может произойти на фоне появления в доме нового питомца или человека. Специалист отметил, что кошачьи по своей натуре ценят свое личное пространство и любят проводить время в одиночестве.