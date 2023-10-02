Ветеринар объяснил феномен рыбы с человеческими зубами Ветеринар Шеляков рассказал о существовании рыбы паку с человеческими зубами

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В природе существует рыба бурый паку с квадратными прямыми зубами, как у человека, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, ранее ее предлагали использовать в качестве донора костной зубной ткани. Врач также пояснил, что при скрещивании двух видов рыб возможно появление рыбы-гибрида, так что рыба с человеческими зубами ничем удивительным не является.

Существует рыба бурый паку, у которой действительно есть квадратные прямые зубы, прямо как у человека. <...> В теплых странах рыбы попадают в городские канализационные сети, озера и скрещиваются с коренными обитателями. Даже в наших краях несложно обнаружить окуня, например, с телескопическими глазами <...>. В рыбе с человеческими зубами на самом деле нет ничего удивительного, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что житель США побил рекорд штата Мэриленд, поймав рыбу весом 16,6 фунта с человеческими зубами. Ею оказался кейпкодский карась. Дочь рыбака настояла на том, чтобы приберечь ее зубы для визита зубной феи.

В 2019 году впервые в России рыбаку из Приморья удалось поймать сельдяного короля. По словам мужчины, когда он достал необычную рыбу на берег, никто из отдыхающих не решился подойти к ней близко, так как были подозрения, что она ядовитая. Завлабораторией ихтиологии РАН Аркадий Балушкин рассказал, что жителям Приморского края очень повезло увидеть редчайшую в природе глубоководную рыбу. При этом сам факт появления рыбы-ремня ученый назвал аномальным.