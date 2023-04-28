Ветеринар назвал породы собак, хуже всего поддающиеся дрессировке Ветеринар Галкин: хуже всего дрессировке поддаются собаки декоративных и охотничьих пород

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Хуже всего дрессировке поддаются охотничьи и декоративные породы собак, но это не значит, что их представители «тупые», рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Он отметил, что в первом случае речь идет о борзых, бигли, гончих, бассет-хаундах и других, во втором — о пекинесах, ши-тцу и прочих.

По его словам, «охотников» волнует не выполнение команд, а выслеживание и преследование добычи — они упрямые, активные и обидчивые.

Охотничьи и декоративные собаки не глупые, просто нужно терпение. Лучше обратиться к специалистам, но обучать простейшим командам «сидеть», «ко мне» обязательно. Если декоративные собаки останутся без присмотра, то вы получите капризных и неуправляемых животных. Охотничьи породы упрямы и обидчивы, — рассказал Галкин.

В качестве примера он привел бульдогов. Ветеринар объяснил, что при правильном воспитании такие собаки становятся «прекрасными охотниками» и компаньонами: ладят с хозяевами и детьми, уживаются в квартире, несмотря на природное упрямство и настойчивость.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что при выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями. По его словам, мода часто играет злую шутку с начинающими собаководами и за кукольной мордашкой вдруг обнаруживается активный пес, у которого могут проявиться проблемы с контролем поведения.