«Ветераны России» заявили о сотнях желающих поехать в зону СВО Глава «Ветеранов России» Резяпов: граждане РФ сотнями записываются в добровольцы для участия в СВО

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Сотни граждан РФ изъявляют желание отправиться в зону проведения спецоперации в качестве добровольцев, рассказал NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что «записываются люди идейные и независимо от заявлений по поводу начала или завершения частичной мобилизации». По его словам, большинство из них — ранее служившие в ВС РФ с боевым опытом. По словам Резяпова, звонков сотни.

Таким образом он прокомментировал выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу — руководитель ведомства сообщил, что подготовку прошли свыше 300 тысяч мобилизованных резервистов, включая добровольцев, на более чем 100 полигонах.

Если добровольцы не служили, то в обязательном порядке проходят боевое слаживание, их всему учат. Большинство людей в добровольческих подразделениях — профессионалы, служившие в ВС РФ, имеющие реальный боевой опыт в горячих точках. Если говорить о воинских специальностях, то становятся стрелками, пулеметчиками, гранатометчиками, связистами, наводчиками-операторами, медиками, операторами БПЛА, а также инструкторами разного профиля. Добровольцев сотни, — отметил Резяпов.

Лидер «Ветеранов России» также добавил, что в скором времени сам планирует отправиться в зону СВО в качестве добровольца.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в которых состоят мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.