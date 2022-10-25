«Ветераны России» призвали допустить к СВО иностранные ЧВК и военных Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал «перестать стесняться» и допустить к СВО иностранные ЧВК и военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru, что Москва может и должна «перестать стесняться» и допустить к участию в СВО на Украине иностранные ЧВК и военных — в отставке и действующих. Общественник добавил, что «в пострадавших от действий Запада дружественных странах полно мотивированных бойцов, готовых сражаться против нацизма». По мнению активиста, Запад «наплевал на все законы морали и правила».

Россия имеет полное право перестать стесняться допустить к участию в СВО на нашей стороне ЧВК, добровольцев и даже военных — действующих или в отставке, особенно из стран, пострадавших от действий Запада, — Северная Корея, Иран, Вьетнам, Ирак (курды), Сирия, хоть из Китая. Против нас — так называемые иностранные легионы нацистов, садистов и террористов. Запад сбросил все маски, наплевал на все правила и законы морали, хочет нас уничтожить раз и навсегда — как страну и цивилизацию, предать забвению нашу историю и подвиги, — указал Резяпов.

По словам общественника, «ненавистников коллективного Байдена в мире намного больше, чем сторонников, и это мотивированные люди, готовые сражаться бок о бок с русской армией».

Таким образом Резяпов прокомментировал сообщения о прибытии в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы», командир которой заявлял о готовности сражаться в Европе. Группировка включает в себя до 4,7 тысячи военных. Президент Сербии Александр Вучич назвал размещение американских войск на востоке Европы идеальным штормом.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что если Украина ударит по РФ поставленными НАТО ракетами большой дальности, Москва официально объявит Альянс участником конфликта. Военный аналитик отметил, что мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны и вопрос стоит только в том, когда он произойдет.