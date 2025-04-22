Весенний суп «Пот-о-фё», который готовят во Франции. С приходом весны французы готовят легкий, но сытный суп на основе говяжьего бульона с молодыми овощами. Это блюдо символизирует пробуждение природы — нежную зелень, первые побеги спаржи и яркие краски свежих овощей.
Ингредиенты:
- 500 г говядины (грудинка);
- 2 л воды;
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- 1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп, шпинат);
- 2 стебля лука-порея;
- 4 картофелины;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 50 г стручковой фасоли;
- 1 пучок спаржи (можно замороженной);
- соль, перец горошком, лавровый лист.
Приготовление:
1. Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте целую луковицу, морковь, зелень, порей, специи. Варите 1,5 часа на малом огне.
2. Достаньте мясо и овощи, бульон процедите.
3. Картофель нарежьте маленькими кубиками, фасоль, лук-порей и спаржу — на кусочки. Варите в бульоне 15 минут. В конце добавьте томатную пасту, шпинат и зелень, перемешайте и подавайте!
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