Верховный суд не разрешал работникам уходить на празднование дня рождения

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Верховный суд РФ при восстановлении на работе сотрудницы компании «Волгофарма» не разрешал работникам уходить с рабочего места для празднования дня рождения.

Отмечается, что в жалобе истица указывала, что была незаконно уволена в связи с несколькими прогулами, один из которых состоял в том, что она ушла на четыре часа раньше для празднования дня рождения. При этом суды нижестоящих инстанций отклонили иск уволенной сотрудницы.

Дело направить на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, — цитирует ТАСС постановление Верховного суда.

Кроме того, высшая судебная инстанция отменила вынесение истице взысканий по ряду прогулов, так как по ним были пропущены сроки давности. Верховный суд обратил внимание, что в день своего рождения истица была отпущена по устному распоряжению начальника.

Также суд отметил, что для увольнения работника по единичному прогулу необходимы особые основания, свидетельствующие об оправданности такой меры. При этом в судебном акте нет указаний на то, что работники могут покидать свои места для празднования дня рождения.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд отклонил коллективный иск к президенту России Владимиру Путину, который не распространил меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции на детей старше 16 лет.

Иск был подан муниципальным депутатом Юлией Галяминой, к которой присоединись 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Меры были распространены на школьников более младшего возраста, а семьи старшеклассников остались без прибавки к бюджету, поскольку детям до 16 лет были предоставлены две таких выплаты по 10 тысяч рублей