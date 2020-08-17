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Верховный суд не разрешал работникам уходить на празднование дня рождения

18:03, 17 августа 2020

Верховный суд РФ при восстановлении на работе сотрудницы компании «Волгофарма» не разрешал работникам уходить с рабочего места для празднования дня рождения.

Отмечается, что в жалобе истица указывала, что была незаконно уволена в связи с несколькими прогулами, один из которых состоял в том, что она ушла на четыре часа раньше для празднования дня рождения. При этом суды нижестоящих инстанций отклонили иск уволенной сотрудницы.

Дело направить на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции,цитирует ТАСС постановление Верховного суда.

Кроме того, высшая судебная инстанция отменила вынесение истице взысканий по ряду прогулов, так как по ним были пропущены сроки давности. Верховный суд обратил внимание, что в день своего рождения истица была отпущена по устному распоряжению начальника.

Также суд отметил, что для увольнения работника по единичному прогулу необходимы особые основания, свидетельствующие об оправданности такой меры. При этом в судебном акте нет указаний на то, что работники могут покидать свои места для празднования дня рождения.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд отклонил коллективный иск к президенту России Владимиру Путину, который не распространил меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции на детей старше 16 лет.

Иск был подан муниципальным депутатом Юлией Галяминой, к которой присоединись 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Меры были распространены на школьников более младшего возраста, а семьи старшеклассников остались без прибавки к бюджету, поскольку детям до 16 лет были предоставлены две таких выплаты по 10 тысяч рублей

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