Веганские маффины с секретом — школьная «ссобойка», которая всех удивит!

Веганские маффины с секретом — школьная «ссобойка», которая всех удивит!

Идеальный рецепт веганских маффинов с шоколадным сюрпризом — просто, вкусно и полезно. Эти маффины отлично подойдут как для детского перекуса, так и для всей семьи. Готовятся быстро и не требуют сложных ингредиентов.

Ингредиенты (на 15 порций)

2 стакана пшеничной муки

2/3 стакана тростникового сахара

1 пакетик разрыхлителя

Щепотка соли

100–125 г маргарина (веганского, без сливочного масла)

2/3 стакана соевого или овсяного молока

1 стакан соевого йогурта

Ванилин или половина палочки ванили

Горсть веганских шоколадных капель или горького шоколада

Пошаговый рецепт

Шаг 1:

Разогрейте духовку до 180–200 °C.

Шаг 2:

Растопите маргарин и дайте ему остыть.

Шаг 3:

В большой миске взбейте соевый йогурт, молоко, ваниль и остывший маргарин.

Шаг 4:

Постепенно добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью, затем всыпьте сахар.

Шаг 5:

Аккуратно вмешайте шоколадные чипсы в тесто.

Шаг 6:

Выложите бумажные формочки в форму для маффинов и заполните их тестом примерно на 2/3.

Шаг 7:

Выпекайте маффины 20–25 минут до золотистой корочки.

Шаг 8:

Остудите готовые маффины на решётке перед подачей.

Этот простой рецепт поможет приготовить вкусные и полезные маффины, которые понравятся и веганам, и любителям сладкого. Попробуйте сделать такую «ссобойку» — и школа станет чуть вкуснее!

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