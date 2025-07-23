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23 июля 2025 в 18:36

Веганские маффины с секретом — школьная «ссобойка», которая всех удивит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальный рецепт веганских маффинов с шоколадным сюрпризом — просто, вкусно и полезно. Эти маффины отлично подойдут как для детского перекуса, так и для всей семьи. Готовятся быстро и не требуют сложных ингредиентов.

Ингредиенты (на 15 порций)

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 2/3 стакана тростникового сахара
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 100–125 г маргарина (веганского, без сливочного масла)
  • 2/3 стакана соевого или овсяного молока
  • 1 стакан соевого йогурта
  • Ванилин или половина палочки ванили
  • Горсть веганских шоколадных капель или горького шоколада

Пошаговый рецепт

Шаг 1:

Разогрейте духовку до 180–200 °C.

Шаг 2:

Растопите маргарин и дайте ему остыть.

Шаг 3:

В большой миске взбейте соевый йогурт, молоко, ваниль и остывший маргарин.

Шаг 4:

Постепенно добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью, затем всыпьте сахар.

Шаг 5:

Аккуратно вмешайте шоколадные чипсы в тесто.

Шаг 6:

Выложите бумажные формочки в форму для маффинов и заполните их тестом примерно на 2/3.

Шаг 7:

Выпекайте маффины 20–25 минут до золотистой корочки.

Шаг 8:

Остудите готовые маффины на решётке перед подачей.

Этот простой рецепт поможет приготовить вкусные и полезные маффины, которые понравятся и веганам, и любителям сладкого. Попробуйте сделать такую «ссобойку» — и школа станет чуть вкуснее!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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