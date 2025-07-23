Веганские маффины с секретом — школьная «ссобойка», которая всех удивит!

Идеальный рецепт веганских маффинов с шоколадным сюрпризом — просто, вкусно и полезно. Эти маффины отлично подойдут как для детского перекуса, так и для всей семьи. Готовятся быстро и не требуют сложных ингредиентов.
Ингредиенты (на 15 порций)
- 2 стакана пшеничной муки
- 2/3 стакана тростникового сахара
- 1 пакетик разрыхлителя
- Щепотка соли
- 100–125 г маргарина (веганского, без сливочного масла)
- 2/3 стакана соевого или овсяного молока
- 1 стакан соевого йогурта
- Ванилин или половина палочки ванили
- Горсть веганских шоколадных капель или горького шоколада
Пошаговый рецепт
Шаг 1:
Разогрейте духовку до 180–200 °C.
Шаг 2:
Растопите маргарин и дайте ему остыть.
Шаг 3:
В большой миске взбейте соевый йогурт, молоко, ваниль и остывший маргарин.
Шаг 4:
Постепенно добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью, затем всыпьте сахар.
Шаг 5:
Аккуратно вмешайте шоколадные чипсы в тесто.
Шаг 6:
Выложите бумажные формочки в форму для маффинов и заполните их тестом примерно на 2/3.
Шаг 7:
Выпекайте маффины 20–25 минут до золотистой корочки.
Шаг 8:
Остудите готовые маффины на решётке перед подачей.
Этот простой рецепт поможет приготовить вкусные и полезные маффины, которые понравятся и веганам, и любителям сладкого. Попробуйте сделать такую «ссобойку» — и школа станет чуть вкуснее!
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