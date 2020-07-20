Ведущий Первого канала прокомментировал штраф за экстремистскую символику

https://static.news.ru/photo/e60ec066-c9ce-11ea-90ff-fa163e074e61_660.jpg Евгений Колесов Фото: evgeny.kolesov/instagram.com

Ведущий Первого канала Евгений Колесов, которому присудили штраф за демонстрацию экстремистской символики, будет обжаловать решение суда. Он подчеркнул, что апелляция уже готова.

Решение не вступило в законную силу, но несмотря на это, люди с низкой социальной ответственностью разносят ложь. Апелляцию подавать будем, она готова. В это же время мы уже связались с Министерством культуры, чтобы они задумались о происходящем. Ведь знак «Квадрат Сварога» — старославянский символ, оберег, — заявил он в интервью изданию «Подъём».

Речь идёт о логотипе на сайте общественной организации «Сила закона», президентом которой является Колесов. Как следует из материалов Останкинского районного суда, организация использовала символ «Квадрат Сварога», который также используется запрещенной на территории России организацией «Северное братство». Этот же символ был показан в ролике организации на YouTube.

На странице «Силы закона» указано, что это общественная организация, содействующая защите прав. Её миссия заключается в борьбе с ложью, обманом, мошенничеством и «иным безобразием, из-за которого страдают законные интересы граждан и компаний».

Сам Колесов заявил, что логотип в виде звезды провисел на сайте всего около двух недель. Суд счёл доводы мужчины неубедительными и оштрафовал его на тысячу рублей. Сама организация оштрафована на 10 тысяч рублей, писал NEWS.ru.