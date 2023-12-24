«Вдвойне противно»: депутат об извинениях Ивлеевой за «голую» вечеринку Драпеко призвала запретить мероприятия вроде «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Видео, которые сняли российские звезды на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, были выложены в сеть и могут нарушать закон о защите нравственности несовершеннолетних, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий призвала запретить подобные мероприятия и признать их незаконными. По ее словам, в этом случае артистам не придется после публично извиняться.

Такого рода развлечения, на мой взгляд, нужно просто признать незаконными и запретить. Несмотря на все извинения. Это было безобразно и неприлично. И то, что звезды делают это коллективно, вдвойне противно. Ведь все видео с вечеринки они выложили в Сеть. Поэтому это нужно рассмотреть с точки зрения нарушения закона о защите нравственности несовершеннолетних. Если таких вечеринок в будущем не будет, то и извиняться потом не придется, — сказала Драпеко.

Ранее Анастасия Ивлеева записала видео, в котором извинилась за скандал вокруг «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Она также призналась, что отправит выручку с продажи билетов на мероприятие на благотворительность. Телеведущая уточнила, что это является не «актом доброй воли», а единственным вариантом развития событий.