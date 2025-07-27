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27 июля 2025 в 14:26

Варим дома настоящий том-ям: гастрономический восторг из Таиланда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пряный и яркий том-ям — это не просто суп, а настоящее гастрономическое приключение. Готовится быстро, а вкус получается насыщенным, с легкой кислинкой и нежным ароматом кокоса. Отличный вариант, когда хочется чего-то необычного дома.

Ингредиенты:

  • куриный бульон — 1,5 л;
  • кокосовые сливки — 200 мл;
  • паста для том-ям — 1 ст. л.;
  • рыбный соус — 1 ст. л.;
  • соус сладкий чили лемонграсс — по вкусу;
  • шампиньоны — 200 г;
  • томаты черри — 100 г;
  • креветки — 300 г;
  • лайм — 1 шт.;
  • кинза — по вкусу;
  • жасминовый рис — для подачи.

Приготовление:

  1. Вскипятите бульон и добавьте пасту том-ям.
  2. Влейте кокосовые сливки, рыбный соус и соус чили. Перемешайте.
  3. Добавьте нарезанные шампиньоны и черри, варите 5 минут.
  4. Положите очищенные креветки и варите еще 3–4 минуты.
  5. Выключите огонь, добавьте сок лайма и рубленую кинзу.
  6. Подавайте с жасминовым рисом.

Этот суп подарит кусочек Таиланда прямо у вас на кухне.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
супы
рецепты
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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