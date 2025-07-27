Варим дома настоящий том-ям: гастрономический восторг из Таиланда

Пряный и яркий том-ям — это не просто суп, а настоящее гастрономическое приключение. Готовится быстро, а вкус получается насыщенным, с легкой кислинкой и нежным ароматом кокоса. Отличный вариант, когда хочется чего-то необычного дома.

Ингредиенты:

куриный бульон — 1,5 л;

кокосовые сливки — 200 мл;

паста для том-ям — 1 ст. л.;

рыбный соус — 1 ст. л.;

соус сладкий чили лемонграсс — по вкусу;

шампиньоны — 200 г;

томаты черри — 100 г;

креветки — 300 г;

лайм — 1 шт.;

кинза — по вкусу;

жасминовый рис — для подачи.

Приготовление:

Вскипятите бульон и добавьте пасту том-ям. Влейте кокосовые сливки, рыбный соус и соус чили. Перемешайте. Добавьте нарезанные шампиньоны и черри, варите 5 минут. Положите очищенные креветки и варите еще 3–4 минуты. Выключите огонь, добавьте сок лайма и рубленую кинзу. Подавайте с жасминовым рисом.

Этот суп подарит кусочек Таиланда прямо у вас на кухне.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.