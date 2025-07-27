Варим дома настоящий том-ям: гастрономический восторг из Таиланда

Пряный и яркий том-ям — это не просто суп, а настоящее гастрономическое приключение. Готовится быстро, а вкус получается насыщенным, с легкой кислинкой и нежным ароматом кокоса. Отличный вариант, когда хочется чего-то необычного дома.
Ингредиенты:
- куриный бульон — 1,5 л;
- кокосовые сливки — 200 мл;
- паста для том-ям — 1 ст. л.;
- рыбный соус — 1 ст. л.;
- соус сладкий чили лемонграсс — по вкусу;
- шампиньоны — 200 г;
- томаты черри — 100 г;
- креветки — 300 г;
- лайм — 1 шт.;
- кинза — по вкусу;
- жасминовый рис — для подачи.
Приготовление:
- Вскипятите бульон и добавьте пасту том-ям.
- Влейте кокосовые сливки, рыбный соус и соус чили. Перемешайте.
- Добавьте нарезанные шампиньоны и черри, варите 5 минут.
- Положите очищенные креветки и варите еще 3–4 минуты.
- Выключите огонь, добавьте сок лайма и рубленую кинзу.
- Подавайте с жасминовым рисом.
Этот суп подарит кусочек Таиланда прямо у вас на кухне.
Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.