Вафельный торт со сгущенкой — он может стать вашим новым любимым десертом

Вафельный торт со сгущенкой — один из самых простых и вкусных домашних десертов. В детстве он был для многих настоящим спасением, а сегодня он остаётся идеальным вариантом для быстрой и вкусной выпечки с минимальными затратами времени и усилий.

Ингредиенты

Вафельные коржи — 1 упаковка

Вареная сгущёнка — 1 банка

Сливочное масло — 80 г

Грецкие орехи — 40 г (по желанию)

Как приготовить

Масло и сгущёнку достаньте заранее, чтобы они стали комнатной температуры — так крем получится однородным и пышным. Соедините масло со сгущёнкой, тщательно размешивая ложкой или миксером до гладкой консистенции. При желании можно использовать всю пачку масла, чтобы крем был менее сладким и более нежным. Каждый вафельный корж равномерно промажьте кремом. Укладывайте коржи плотно друг на друга, слегка прижимая их для лучшей пропитки. Верхний корж пока не смазывайте. Накройте торт доской с небольшим утяжелением и оставьте на 30–60 минут. После этого смажьте верхний корж оставшимся кремом или украсьте шоколадной глазурью и посыпьте рублеными орехами по желанию. Дайте торту пропитаться минимум час перед подачей.

Этот вафельный торт отлично подходит к чаю или кофе и понравится всем, кто ценит простой, но насыщенный вкус. Быстро, легко и вкусно — идеальное решение для домашнего десерта.

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