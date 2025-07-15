Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 14:00

Вафельный торт со сгущенкой — он может стать вашим новым любимым десертом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вафельный торт со сгущенкой — один из самых простых и вкусных домашних десертов. В детстве он был для многих настоящим спасением, а сегодня он остаётся идеальным вариантом для быстрой и вкусной выпечки с минимальными затратами времени и усилий.

Ингредиенты

  • Вафельные коржи — 1 упаковка
  • Вареная сгущёнка — 1 банка
  • Сливочное масло — 80 г
  • Грецкие орехи — 40 г (по желанию)

Как приготовить

  1. Масло и сгущёнку достаньте заранее, чтобы они стали комнатной температуры — так крем получится однородным и пышным.
  2. Соедините масло со сгущёнкой, тщательно размешивая ложкой или миксером до гладкой консистенции. При желании можно использовать всю пачку масла, чтобы крем был менее сладким и более нежным.
  3. Каждый вафельный корж равномерно промажьте кремом. Укладывайте коржи плотно друг на друга, слегка прижимая их для лучшей пропитки.
  4. Верхний корж пока не смазывайте. Накройте торт доской с небольшим утяжелением и оставьте на 30–60 минут.
  5. После этого смажьте верхний корж оставшимся кремом или украсьте шоколадной глазурью и посыпьте рублеными орехами по желанию.
  6. Дайте торту пропитаться минимум час перед подачей.

Этот вафельный торт отлично подходит к чаю или кофе и понравится всем, кто ценит простой, но насыщенный вкус. Быстро, легко и вкусно — идеальное решение для домашнего десерта.

Хотите приготовить ароматный рыбный суп, но нет времени на долгий бульон? Консервы — идеальное решение! Они дают насыщенный вкус, а само блюдо готовится буквально за полчаса. Получается настолько вкусно, что никто и не догадается, что это «экспресс-вариант».

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер-министр Украины попросился в отставку
Лавров объяснил, при каком раскладе Трамп мог назвать России меньший срок
Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца
Будет полная демобилизация? Когда, кого уволят из ВС РФ, мнения экспертов
В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях
Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве
После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок
В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»
«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой
Мигрантам могут запретиь отправлять за рубеж суммы, превышающие их зарплату
Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска
Лавров оценил позицию Киева по третьему раунду переговоров
Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов
От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку
Зеленский просил у Трампа долетающие до Москвы ракеты
Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России
Как сохранить продуктивность летом: работа без стресса
Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»
Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира
Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.