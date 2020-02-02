https://static.news.ru/photo/285d1a00-45b1-11ea-8fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Чите отреагировали на жалобы гражданина КНР, который был госпитализирован с коронавирусом в одну из забайкальских больниц. По словам медиков, пациент находится под постоянным наблюдением и получает всю положенную медпомощь.

Обязательно проводится трёхразовая уборка помещения. Питание у пациента четырёхразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов, — рассказал «Интерфаксу» главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук.

Он подчеркнул, что бокс, в который поместили китайца, находится на первом этаже. В нём есть отдельный санузел и горячая вода. Состояние больного стабильное, поэтому необходимости в организации индивидуального врачебного поста нет.

Ранее NEWS.ru писал, что госпитализированный в Забайкалье гражданин Китая пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.