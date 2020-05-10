В ЯНАО с 12 мая разрешат прогулки и занятия спортом

https://static.news.ru/photo/e8661750-92cf-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ямало-Ненецкий автономный округ/vk.com

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что с 12 мая на территории региона будет снят ряд ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам главы региона, снимаются запреты, связанные с нахождением на улице. В частности, будут разрешены прогулки и занятия спортом с соблюдением санитарных норм.

Также с 12 мая разрешается возобновить свою деятельность предприятиям, сотрудники которых не контактируют с людьми. Кроме того, при строгом соблюдении санитарных норм открываются парикмахерские, салоны красоты и магазины, чья площадь не менее 400 метров и имеется отдельный вход.

Остальные ограничения сохраняются до конца мая, сообщил Артюхов в своём Instagram.

По последним данным, на Ямале зарегистрировано 1177 случаев коронавирусной инфекции, большинство заражённых — вахтовые рабочие.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик COVID-19 в регионах на конец мая. По его словам, по стране может прокатиться вторая волна заражений, если карантинные меры будут соблюдать менее 80% населения